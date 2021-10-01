А не «сливаете» ли вы Николича? Кто из футболистов «Локо» ужасно сыграл в Риме и допустил безликое поражение от «Лацио»

Оценки футболистам Марко Николича

Если после матча в Риме с новой силой вспыхнут разговоры о «сливе» Николича, не удивляйтесь. «Локомотив» действительно смотрелся так инертно, так безлико, так вяло, как выступает команда со внутренними противоречиями. Как выступает команда, пытающаяся слить тренера. «Лацио» быстро забил два гола и далее позволял играть москвичам, но те будто не хотели.

Статистика матча: владение мячом – 60:40, удары по воротам - 21:12, в створ – 11:6, угловые – 5:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

ГИЛЕРМЕ – 5,0. Явная ошибка была у Гилерме во втором голе «Лацио» - не поставил игрока на штангу, пропустил над рукой. Но худшую оценку в команде вратарь явно не заслужил. В концовке матча Гилереме раза три спас «Локомотив» от разгрома.

ДМИТРИЙ ЖИВОГЛЯДОВ – 3,5. В первую очередь поражение «Локомотива» предопределила слабая игра на флангах. Педро первый гол организовал из зоны Живоглядова, а затем «Лацио» планомерно давил по правому краю. Отсюда и Лаццари момент создал, и Хюсай.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 5,5. В центре обороны не покладая рук трудился Баринов. Трижды получилось заблокировать опасные удары, дважды сыграл на перехвате, завершив атаку «Лацио» и далее начав свою. Но в целом оборонительный бардак «Локо» Дмитрий успокоить не сумел.

ПАБЛО – 4,0. Бразилец как раз в создании этого бардака поучаствовал. Пабло проиграл в резкости всем – Педро, Иммобиле, Башичу, Луису Альберто, раз за разом позволяя наносить им удары из убойной дистанции. Как, например, в первом голе.

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ДМИТРИЙ РЫБЧИНСКИЙ – 4,5. Дима тоже свой фланг проиграл римлянам. Не так безнадёжно – было 4 отбора, но Фелипе Андерсон и Луис Альберто на дриблинге проходили его без проблем. Семь раз Рыбчинский был обыгран.

ДАНИИЛ КУЛИКОВ – 5,5. Опять же центр поля «Локо» не выглядел безнадёжно. Куликов порадовал умной игрой в атаке. Когда «Лацио» позволил гостям комбинировать, Даниил трижды раскрутил неплохое наступление одной передачей. Но вот в остальное время одинокого Куликова Луис Альберто и Катальди давили спокойно.

КОНСТАНТИН МАРАДИШВИЛИ – 4,0. Был одним из тех, кто вчистую проиграл фланг Педро и Башичу. Трижды прошёл его на дриблинге испанец, один из рейдов завершив голевой передачей. А сам Марадишвили в атаке вообще не запомнился.

АЛЕКСИС БЕКА – 5,0. Много перемещался Алексис, выдал большой объём работы, пытаясь закрыть центр поля и левый фланг, но из-за этого часто не успевал к эпизодам. Трижды сфолил, получив жёлтую карточку за опрометчивый подкат, три раза был обыгран.

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – 6,5. Пожалуй, единственный, кто по-настоящему работал в атаке. Сольным проходом создал опасный момент, дотащив мяч к дуге штрафной площади. Отлично боролся за мяч, выиграв 6 эпизодов из 7, и очень удачно шёл в дриблинг, обыграв оппонента 3 раза за 4 попытки.

ФАУСТИНО АНДЖОРИН – 5,0. Были потуги и у Фаустино, но реальных обострений гораздо меньше. Анджорин несколько раз дотащил мяч до штрафной, но в завершении или жадничал, или отдавал передачу в никуда, или бил неточно.

ФЁДОР СМОЛОВ – 4,0. Худший в атаке «Локо» на сегодня. Постоянно стоял за спинами защитников, поэтому проигрывал эпизоды, когда его искали забросами. Пять раз пробил по воротам, но ни одной опасности не создал, загубив неплохой момент к тому же. А самое главное, 11 точных передач за 90 минут матча – ужасающий показатель для Смолова.

ДЖИРАНО КЕРК – б/о.

МАКСИМ ПЕТРОВ – б/о.

ВИТАЛИЙ ЛИСАКОВИЧ – б/о.