Смолов надеется, что «Локомотив» удачно сыграет с «Лацио»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио».

Смолов рад, что команда в первом матче не проиграла «Марселю». Он отметил, что «железнодорожники» могут на равных биться с любым соперником.

По мнению Фёдора, «Лацио» - серьёзный соперник. Там выступают хорошие футболисты.

«Это возможность посмотреть на уровень нашей команды, каждого из нас», - заявил Смолов на пресс-конференции.

Поединок между «Локомотивом» и «Лацио» начнется 30 сентября в Риме в 22:00 мск.