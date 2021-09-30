Бывший нападающий «Лацио» и сборной Уругвая Рубен Соса поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом».

Нынешний «Лацио» сильнее, чем ваш?

Начну с того, что я был очень и очень рад играть за «Лацио». К сожалению, вместе с клубом мы не смогли выиграть трофеи, но я был горд защищать цвета команды. И мне действительно очень приятно, что сейчас «Лацио» представляет из себя грозную силу. Команда в последнее время здорово прибавляет. Она растет и может выиграть Лигу Европы в этом сезоне. Я верю в это.

Знаете кого-то из состава «Локомотива»?

Мне как-то не доводилось смотреть матчи «Локомотива», так что именно сегодня я и познакомлюсь с кем-то из футболистов российской команды.

Какие ожидания от матча?

Ха, я ее, кстати, скоро буду комментировать, так что посмотрим. Как я и говорил, «Лацио» - сейчас очень классная команда, которая может выиграть Лигу Европы и Серию А. Я бы и правда очень хотел. Тем более, команда выиграла в дерби, так что это придаст уверенности. Вы даже не представляете, что такое победа в римском дерби. Это отняло у «Лацио» много сил, но добавило столько эмоций, что «Локомотиву» будет очень трудно, я уверен в этом. Ожидаю очень яркую и динамичную игру, которая не оставит никого равнодушным.

Сергей Румянцев