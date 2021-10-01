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Тарханов: «Локомотиву» очень не хватает Крыховяка, он цементировал всё» эксклюзив

01 Октября 2021 • 17:30 Комментировать (1)
Лацио
2:0
Локомотив Москва
окончен

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «Локомотива» от «Лацио».

«Здесь «Лацио» имел большое преимущество. Счёт мог быть и более крупным. У «Локомотива» атаки вообще не было, только попытки какие-то. Я думаю, им очень не хватает Крыховяка. Он цементировал все, и это помогало при обороне. Молодые ребята, которых «Локомотив» подписал, ещё не готовы на сто процентов играть с такими соперниками.

У «Локомотива» сейчас спад. Это и сам Николич подтверждает. Все-таки у них новые игроки, которым надо время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к игре «железнодорожников». Им нужно понять, что они игроки основного состава, что их всегда ставят. Наверное, у них пока нет такой готовности. На важнейших позициях играют молодые ребята. В атаке пока игра у них не складывается», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Тарханов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
01 Октября 2021 в 18:09
проклинаю наполи и лестер смертным прокленом. я сто долларов проиграл из за этих .......
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