Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «Локомотива» от «Лацио».

«Здесь «Лацио» имел большое преимущество. Счёт мог быть и более крупным. У «Локомотива» атаки вообще не было, только попытки какие-то. Я думаю, им очень не хватает Крыховяка. Он цементировал все, и это помогало при обороне. Молодые ребята, которых «Локомотив» подписал, ещё не готовы на сто процентов играть с такими соперниками.

У «Локомотива» сейчас спад. Это и сам Николич подтверждает. Все-таки у них новые игроки, которым надо время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к игре «железнодорожников». Им нужно понять, что они игроки основного состава, что их всегда ставят. Наверное, у них пока нет такой готовности. На важнейших позициях играют молодые ребята. В атаке пока игра у них не складывается», - сказал Тарханов.