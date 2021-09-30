Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 422 Комментарии
Лига Европы

Живоглядов оценил шансы «Локомотива» на положительный результат в игре с «Лацио»

30 Сентября 2021 • 11:57 Комментировать
Лацио
...
Локомотив Москва
1.38 5.35 8.50
Через 8 ч. 22 мин.

Уже сегодня московскому «Локомотиву» предстоит на выезде встретиться с «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Европы. Полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов поделился мнением касательно предстоящей встречи.

Игрок заявил, что на данный момент сложно идентифицировать какие-то слабые стороны римской команды. Он считает, что в «Лацио» собраны футболисты высочайшего класса.

Более того, Живоглядов поговорил и о проблемах «Локомотива». «Последние два матча получились не самыми лучшими, нам не удалось забить. Но, нужно пройти этот этап. Надеюсь, что в последующих играх будем более решительны и хладнокровны», - цитирует хавбека Goal.

Напомним, что стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Дмитрий Живоглядов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.09  19:45 Легия ... Лестер 4.9 3.9 1.73
30.09  19:45 Фенербахче ... Олимпиакос 2.34 3.5 3.05
30.09  19:45 Спарта Прага ... Глазго Рейнджерс 2.9 3.5 2.45
30.09  19:45 Штурм ... ПСВ 4.1 3.6 1.93
30.09  19:45 Антверпен ... Айнтрахт Фр 3.85 3.5 2.03
30.09  19:45 Реал Сосьедад ... Монако 2.13 3.6 3.4
30.09  19:45 Наполи ... Спартак Москва 1.28 5.8 11
30.09  19:45 Лион ... Брондбю 1.24 6.4 13
30.09  22:00 Селтик ... Байер Л 3.7 3.6 2.04
30.09  22:00 Марсель ... Галатасарай 1.93 3.5 4.3
30.09  22:00 Лудогорец ... Црвена Звезда 2.85 3.45 2.49
30.09  22:00 Лацио ... Локомотив Москва 1.42 4.7 8.2
30.09  22:00 Вест Хэм ... Рапид Вена 1.31 5.2 12
30.09  22:00 Ференцварош ... Бетис 4.7 3.8 1.77
30.09  22:00 Генк ... Динамо Загреб 2.34 3.5 3.05
30.09  22:00 Брага ... Митьюлланд 2.03 3.5 3.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
13:15 · Лига Европы
Кафельников оценил шансы «Спартака» в матче с «Наполи»
11:57 · Лига Европы
Живоглядов оценил шансы «Локомотива» на положительный результат в игре с «Лацио»
10:17 · Лига Европы
Каррера оценил расклад сил в матче «Наполи» - «Спартак»
02:08 · Лига Европы
Лацио - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:01 · Лига Европы
Наполи - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:56 · Лига Европы
Сенников: «Главное, чтобы «Локомотиву» хватило сил выбегать в контратаки» эксклюзив
29 Сентября
22:54 · Лига Европы
Червиченко - о шансах «Спартака» в Неаполе: «Только если Хоттабыч перепутает, в какую сторону рвать волоски на бороде» 3 эксклюзив
21:53 · Лига Европы
Николич: «Уверен, «Локомотив» покажет качественную игру»
21:30 · Лига Европы
Джикия: «Напряжение не чувствуется, есть игровое волнение»
21:19 · Лига Европы
Витория рассказал, кто точно не поможет «Спартаку» в матче с «Наполи» 1
20:44 · Лига Европы
Смолов надеется, что «Локомотив» удачно сыграет с «Лацио»
20:30 · Лига Европы
​Витория: «Наполи» - очень сложный соперник
18:30 · Лига Европы
Сарри - перед матчем с «Локомотивом»: «Завтра нас ждёт важная игра»
16:12 · Лига Европы
Спаллетти: Завтра для «Спартака» важнейший матч в турнире
15:54 · Лига Европы
Инсинье - перед матчем со «Спартаком»: «Нам нужно выложиться на 300 процентов»
Все новости
Рекомендуем