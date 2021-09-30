Живоглядов оценил шансы «Локомотива» на положительный результат в игре с «Лацио»

Уже сегодня московскому «Локомотиву» предстоит на выезде встретиться с «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Европы. Полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов поделился мнением касательно предстоящей встречи.

Игрок заявил, что на данный момент сложно идентифицировать какие-то слабые стороны римской команды. Он считает, что в «Лацио» собраны футболисты высочайшего класса.

Более того, Живоглядов поговорил и о проблемах «Локомотива». «Последние два матча получились не самыми лучшими, нам не удалось забить. Но, нужно пройти этот этап. Надеюсь, что в последующих играх будем более решительны и хладнокровны», - цитирует хавбека Goal.

Напомним, что стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.