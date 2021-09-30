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«Лацио» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

30 Сентября 2021 • 21:15 Комментировать
Лацио
...
Локомотив Москва
1.37 5.40 9.00
Через 0 ч. 15 мин.

Второй тур группового этапа Лиги Европы продолжит матч между «Лацио» и «Локомотивом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Лацио - Локомотив Москва

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Протокол игры  
Лацио 0:0 Локомотив Москва
Стракоша Томас Лаццари Мануэль Патрик Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд Альберто Луис Катальди Данило Башич Тома Педро Родригес Иммобиле Чиро Андерсон Фелипе
Запасные: Марушич Адам Рейна Пепе Лукас Лейва Луис Фелипе Акпа-Акпро Жан-Даниэль Милинкович-Савич Сергей Раду Стефан Фурланетто Алессио Мурики Ведат Эскаланте Гонсало Ромеро Лука Моро Рауль
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий Баринов Дмитрий Кастро Пабло Рыбчинский Дмитрий Жемалетдинов Рифат Марадишвили Константин Куликов Даниил Бека Алексис Смолов Фёдор Анджорин Фаустино
Запасные: Ненахов Максим Камано Франсуа Бабкин Сергей Сильянов Александр Савин Андрей Лисакович Виталий Петров Максим Вячеславович Иваньков Михаил Худяков Даниил Керк Гирано
30 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Текстовая трансляция  

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Идет 92 минута Наполи 1:3 Спартак Москва
окончен Лион 3:0 Брондбю
30.09  22:00 Селтик ... Байер Л 3.7 3.6 2.04
30.09  22:00 Марсель ... Галатасарай 1.93 3.5 4.3
30.09  22:00 Лудогорец ... Црвена Звезда 2.85 3.45 2.49
30.09  22:00 Лацио ... Локомотив Москва 1.42 4.7 8.2
30.09  22:00 Вест Хэм ... Рапид Вена 1.31 5.2 12
30.09  22:00 Ференцварош ... Бетис 4.7 3.8 1.77
30.09  22:00 Генк ... Динамо Загреб 2.34 3.5 3.05
30.09  22:00 Брага ... Митьюлланд 2.03 3.5 3.85
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