«Лацио» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Второй тур группового этапа Лиги Европы продолжит матч между «Лацио» и «Локомотивом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лацио - Локомотив Москва
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Протокол игры
Стракоша Томас • Лаццари Мануэль • Патрик • Ачерби Франческо • Хюсай Эльсейд • Альберто Луис • Катальди Данило • Башич Тома • Педро Родригес • Иммобиле Чиро • Андерсон Фелипе
Запасные: Марушич Адам • Рейна Пепе • Лукас Лейва • Луис Фелипе • Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Милинкович-Савич Сергей • Раду Стефан • Фурланетто Алессио • Мурики Ведат • Эскаланте Гонсало • Ромеро Лука • Моро Рауль
Гилерме Маринато • Живоглядов Дмитрий • Баринов Дмитрий • Кастро Пабло • Рыбчинский Дмитрий • Жемалетдинов Рифат • Марадишвили Константин • Куликов Даниил • Бека Алексис • Смолов Фёдор • Анджорин Фаустино
30 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).