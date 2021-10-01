Баринов отреагировал на поражение в матче с «Лацио»

Футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги матча с «Лацио» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Москвичи уступили в Риме со счётом 0:2.
По словам футболиста, железнодорожники допустили немало простых ошибок. Команда готовилась, но не смогла добиться положительного результата.
Баринов отметил, что у «Локо» есть серьёзные проблемы в обороне.
«У нас нет центральных защитников, поэтому мне приходится играть», — заявил Баринов в эфире «Матч ТВ».
В следующем туре «Локомотив» 21 октября встретится с «Галатасараем». «Лацио» в родных стенах сразится с «Марселем».
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