Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 208 Комментарии
Лига Европы

Тарханов: «Не могу сказать, что у «Локомотива» лучшие перспективы на выход из группы среди всех российских клубов» эксклюзив

17 Сентября 2021 • 14:53 Комментировать
Лацио
...
Локомотив Москва
30.09 22:00

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Локомотив» - «Марсель» (1:1).

«Марсель» имел, конечно, большое преимущество в плане владения мячом. Хоть и говорят, что моментов особо не было, я считаю, что они создали достаточно угроз. «Марсель» играл хорошо, мне они понравились. «Локомотив» же играл в атаку очень неважно. Можно ли назвать результат хорошим? Если ставить цель - выход из группы, то в домашней игре нужно, конечно, выигрывать. Не могу сказать, что у «Локомотива» лучшие перспективы на выход из группы среди всех российских клубов. Пока перспективы есть и у «Локомотива», и у «Спартака», и у «Зенита». Важно, как команды будут играть дальше. По одной игре судить нельзя, нужна стабильность во всех матчах.

Наверное удаление Тикнизяна отчасти можно связать с нехваткой опыта. Он проиграл в скорости и не специально ударил соперника сзади по ногам. Он хотел поставить ногу для опоры во время бега, а получился фол. Тикнизян хоть и молодой, но уже играет в составе «Локомотива», а до этого в ЦСКА хорошо играл», - сказал Тарханов.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Сентября
14:53 · Лига Европы
Тарханов: «Не могу сказать, что у «Локомотива» лучшие перспективы на выход из группы среди всех российских клубов» эксклюзив
13:41 · Лига Европы
«Спартак» нанёс больше всех ударов в первом туре Лиги Европы 5
13:22 · Лига Европы
Колосков: «У российских клубов нет никакой перспективы в еврокубках» 1
12:29 · Лига Европы
Обнародованы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
11:59 · Лига Европы
Влашич: «У «Вест Хэма» есть конкретные цели в Лиге Европы»
11:16 · Лига Европы
Сарри: «Не оценивайте «Лацио» по поражению от «Галатасарая»
10:39 · Лига Европы
Магкеев – о ничьей с «Марселем»: «Это приемлемый результат» 2
09:52 · Россия. Премьер-лига
Ковалевски назвал главную проблему «Спартака» 2
09:32 · Лига Европы
Безвыигрышная серия «Локомотива» в еврокубках насчитывает 12 матчей 1
09:18 · Россия. Премьер-лига
Наумов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Марселем» 2
09:14 · Лига Европы
Баринов: «Заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит»
09:07 · Лига Европы
Бышовец: «Ничья с «Марселем» - счастливая случайность для «Локомотива» 1
08:46 · Лига Европы
Анджорин - о ничьей с «Марселем»: «Эта ночь останется в памяти навсегда»
08:31 · Лига Европы
Бубнов: «Ничья для «Локомотива» равносильна победе»
08:17 · Лига Европы
Роджерс недоволен ничьей с «Наполи» 2
Все новости
Рекомендуем