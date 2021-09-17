Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Локомотив» - «Марсель» (1:1).

«Марсель» имел, конечно, большое преимущество в плане владения мячом. Хоть и говорят, что моментов особо не было, я считаю, что они создали достаточно угроз. «Марсель» играл хорошо, мне они понравились. «Локомотив» же играл в атаку очень неважно. Можно ли назвать результат хорошим? Если ставить цель - выход из группы, то в домашней игре нужно, конечно, выигрывать. Не могу сказать, что у «Локомотива» лучшие перспективы на выход из группы среди всех российских клубов. Пока перспективы есть и у «Локомотива», и у «Спартака», и у «Зенита». Важно, как команды будут играть дальше. По одной игре судить нельзя, нужна стабильность во всех матчах.

Наверное удаление Тикнизяна отчасти можно связать с нехваткой опыта. Он проиграл в скорости и не специально ударил соперника сзади по ногам. Он хотел поставить ногу для опоры во время бега, а получился фол. Тикнизян хоть и молодой, но уже играет в составе «Локомотива», а до этого в ЦСКА хорошо играл», - сказал Тарханов.