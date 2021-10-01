«Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 13 матчей

Московский «Локомотив» неудачно выступил во втором туре группового этапа Лиги Европы, потерпев поражение от римского «Лацио» со счетом 0:2.

Как сообщается в твиттер-аккаунте OptaIvan, «железнодорожники» продлили свою безвыигрышную серию в еврокубках до 13 поединков. Последняя «виктория» московской команды датирована сентябрем 2019 года. Тогда «Локомотив» одолел леверкузенский «Байер» со счетом 2:1. После этого москвичи четыре раза сыграли вничью и потерпели девять поражений.

Несмотря на неудачу «железнодорожников», России смогла улучшить свою позицию в рейтинге УЕФА, поднявшись на девятую строчку.