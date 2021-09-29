Сарри - перед матчем с «Локомотивом»: «Завтра нас ждёт важная игра»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Завтра нас ждёт важная игра. Мы проиграли первый матч, поэтому завтра обязаны выигрывать. «Локомотив» - хорошая команда. Я помню, как мы играли с ними два года назад, когда я возглавлял «Ювентус». Мы набрали шесть очков, но оба матча были очень трудными», - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что в первом туре «Лацио» на выезде уступил «Галатасараю» со счётом 0:1. «Локомотив» сумел на последней минуте уйти от поражения в матче с «Марселем» (1:1).