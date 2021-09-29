Николич: «Уверен, «Локомотив» покажет качественную игру»

Наставник «Локомотива» Марко Николич надеется, что его команде удастся добиться победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио».

Поединок состоится 30 сентября в Риме, начало — 22:00 мск.

Николич на пресс-конференции отметил, что его команда готова биться в каждом матче. Он ожидает хороший поединок. По его мнению, «Локомотив» как следует подготовился.

«Уверен, мы покажем качественную игру», — заявил специалист.

Напомним, что в первом туре «Лацио» на выезде уступил «Галатасараю» со счётом 0:1. «Локомотив» сумел на последней минуте уйти от поражения в матче с «Марселем» (1:1).