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Лига Европы

Экс-игрок «Лацио» Мундигай: «В обороне «Локомотив» играл неплохо» эксклюзив

01 Октября 2021 • 18:27 Комментировать
Лацио
2:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший игрок «Лацио» Габи Мундигай в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по итогам матча с «Локомотивом» (2:0).

Вам понравилась игра?

Конечно, «Лацио» играл очень хорошо. Мне кажется, команда все лучше начинает понимать, чего от нее хочет Маурицио Сарри. С каждым матчем я вижу все больше его тренерских идей, которые воплощаются. Думаю, что «Лацио» будет играть еще лучше.

Можете ли выделить кого-то в «Локомотиве»?

Сложно это сделать, у «Локомотива» не очень хорошо держался мяч.  Команда недостаточно смело продвигала его вперед, чтобы создавать давление у ворот соперника и забить гол. Даже моментов почти не было. При этом в обороне команда играла неплохо, «Лацио» мог бы забить и больше, если бы не работа защиты.

Есть мнение, что для «Лацио» Лига Европы не слишком важна, так ли это?

Нет, что вы! Итальянские команды хотят побеждать всегда и везде, так что Лига Европы очень важна для «Лацио». Это будет большим достижением, если «Лацио» сумеет выиграть трофей. Этого ждут болельщики.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Габи Мундигай
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