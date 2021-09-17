Сарри: «Не оценивайте «Лацио» по поражению от «Галатасарая»

Вчера Маурицио Сарри проводил дебютный поединок в еврокубках в роли главного тренера «Лацио». Первый блин оказался комом – итальянцы минимально уступили в счете «Галатасараю» из-за ошибки голкипера.

В интервью Football Italia Сарри прокомментировал выступление своих подопечных. «Я отношусь к Лиге Европы с полной серьезностью. Я вижу прогресс команды, поэтому не спешите оценивать «Лацио» по поражению от «Галатасарая». От ошибок, к сожалению, не застрахован никто», - заявил специалист.

Стоит отметить, что свой следующий матч во втором по престижности европейском турнире «Лацио» проведет с московским «Локомотивом».