Николич: «Лацио» смотрелся лучше

Наставник «Локомотива» Марко Николич высказался по поводу поражения в поединке Лиги Европы с «Лацио» (0:2). Встреча состоялась в Риме.

По его словам, команда расстроена. Но «Лацио» смотрелся лучше.

«Это качественная, опытная команда. Соперник создавал очень много моментов», — заявил Николич в эфире «Матч ТВ».

Специалист согласился с тем, что «Лацио» одержал заслуженную победу.

После двух туров московский клуб набрал одно очко и идёт последним в своём квартете, где также выступают «Марсель» и «Галатасарай».