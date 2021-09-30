«Чудеса» Гилерме и безнадёга точка ру: «Локомотив» невнятно проиграл «Лацио»

«Зенит» и «Спартак» выиграли свои матчи второго тура группового этапа еврокубков, и на очереди был «Локомотив».

«Спартак» сотворил сенсацию в Неаполе, преподав «Локомотиву» отличный пример, что нужно делать в гостях у соперника из Италии. Понятно, что «Лацио» не копирует «Наполи», но всё же в плане психологии «железнодорожникам» должно было стать полегче, тем более ещё на фоне победы «Зенита» в Лиге чемпионов над «Мальмё».

У «Локомотива» далеко не всё идеально в кадровом плане – кто-то травмирован, а кто-то, будучи молодым, пришёл в команду совсем недавно. Зато Пабло избежал серьёзного повреждения, ну и лидеры никуда не делись – Баринов, Смолов. Дисквалификация Гилерме не распространяется на Лигу Европы. В Риме «железнодорожники» должны были противостоять не очень сильно выраженной версии «саррибола», ведь Сарри работает в стане «бело-небесно-голубых» недолго.

Хозяева начали матч уверенно, атакуя больше «путейцев». Пресекать удары по своим воротам у гостей не получалось. Луис Альберто не переиграл Гилерме, а Иммобиле чуть не хватило точности на втором этаже. На 13-й минуте «лациале» довели одну из атак до логического конца: Педро навесил от правого угла штрафной, и Башич спокойно переправил мяч в сетку – Гилерме не знал, что ему делать (1:0).

«Орлы» просекли слабое место «Локомотива» – левый фланг обороны. Почти сразу же после гола Лаццари прошёл там по свободному пространству и совершил доставку в штрафную, а Иммобиле мягко пробил рядом с правой штангой, простив гостей. Вскоре Иммобиле ударил и примерно с линии штрафной – небольшой рикошет от защитника, мяч двинулся рядом со штангой.

К рубежу получаса игры и «путейцы» стали подбираться к чужим воротам. Анджорин попробовал забить издали, как в матче с «Марселем», но не удалось – мимо. А вот Смолов опасно выскакивал под проникающую передачу – Стракоша выиграл у него ближний бой. После подачи углового и скидки Смолов готовился замыкать головой дальнюю штангу, но его всё же опередил в последний момент Лаццари, выбивший мяч на угловой.

Впрочем, небольшая просадка не помешала «Лацио» выиграть тайм с разницей в два мяча. Гилерме в этот вечер определённо имел склонность к «чудесам», что явно не было на руку «Локомотиву». Он выручил во время удара Андерсона Фелипе, но вдруг напортачил на последовавшем угловом. Не особо длинная подача Луиса Альберто ввела бразильского-российского вратаря в полнейший ступор, Пабло тоже невнятно остался не у дел, и Патрик забил простейший гол, подправив мяч ногой в сетку со считанных сантиметров (2:0).

После перерыва «Локомотив» не показал ничего, за что можно было бы зацепиться в плане перелома игры. «Железнодорожники» проиграли тихо и спокойно, «Лацио» не предпринял никаких сверхусилий. По идее, должно было становиться 3:0, но Педро в середине второго тайма бахнул в перекладину, и ещё в ряде случаев хозяев не попали в створ из неплохих позиций. «Локомотив» с одним очком после двух туров на данный момент является худшей российской командой в группах еврокубков, хотя было такое мнение, что именно он главная надежда страны на международной арене – в весьма ограниченных пределах, конечно.

Кирилл Иванцов