Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 489 Комментарии
Лига Европы

«Чудеса» Гилерме и безнадёга точка ру: «Локомотив» невнятно проиграл «Лацио»

30 Сентября 2021 • 23:50 Комментировать (2)
Лацио
2:0
Локомотив Москва
окончен

«Зенит» и «Спартак» выиграли свои матчи второго тура группового этапа еврокубков, и на очереди был «Локомотив».

Протокол игры  
Лацио 2:0 Локомотив Москва
(1:0) Башич Тома 13'    
(2:0) Патрик 38'    
Стракоша Томас Лаццари Мануэль   67'   74' (Моро Рауль (   74') Патрик Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд Альберто Луис   60' (Милинкович-Савич Сергей (   60') Катальди Данило   45'   60' (Лукас Лейва (   60') Башич Тома Педро Родригес   74' (Марушич Адам (   74') Иммобиле Чиро   41' (Мурики Ведат (   41') Андерсон Фелипе
Запасные: Рейна Пепе Луис Фелипе Акпа-Акпро Жан-Даниэль Раду Стефан Фурланетто Алессио Эскаланте Гонсало Ромеро Лука
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий Баринов Дмитрий Кастро Пабло Рыбчинский Дмитрий   90' Жемалетдинов Рифат   82' (Петров Максим Вячеславович (   82') Марадишвили Константин   72' (Керк Гирано (   72') Куликов Даниил Бека Алексис   47' Смолов Фёдор Анджорин Фаустино   82' (Лисакович Виталий (   82')
Запасные: Ненахов Максим Камано Франсуа Бабкин Сергей Сильянов Александр Савин Андрей Иваньков Михаил Худяков Даниил
30 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

«Спартак» сотворил сенсацию в Неаполе, преподав «Локомотиву» отличный пример, что нужно делать в гостях у соперника из Италии. Понятно, что «Лацио» не копирует «Наполи», но всё же в плане психологии «железнодорожникам» должно было стать полегче, тем более ещё на фоне победы «Зенита» в Лиге чемпионов над «Мальмё».

У «Локомотива» далеко не всё идеально в кадровом плане – кто-то травмирован, а кто-то, будучи молодым, пришёл в команду совсем недавно. Зато Пабло избежал серьёзного повреждения, ну и лидеры никуда не делись – Баринов, Смолов. Дисквалификация Гилерме не распространяется на Лигу Европы. В Риме «железнодорожники» должны были противостоять не очень сильно выраженной версии «саррибола», ведь Сарри работает в стане «бело-небесно-голубых» недолго.

Хозяева начали матч уверенно, атакуя больше «путейцев». Пресекать удары по своим воротам у гостей не получалось. Луис Альберто не переиграл Гилерме, а Иммобиле чуть не хватило точности на втором этаже. На 13-й минуте «лациале» довели одну из атак до логического конца: Педро навесил от правого угла штрафной, и Башич спокойно переправил мяч в сетку – Гилерме не знал, что ему делать (1:0).

«Орлы» просекли слабое место «Локомотива» – левый фланг обороны. Почти сразу же после гола Лаццари прошёл там по свободному пространству и совершил доставку в штрафную, а Иммобиле мягко пробил рядом с правой штангой, простив гостей. Вскоре Иммобиле ударил и примерно с линии штрафной – небольшой рикошет от защитника, мяч двинулся рядом со штангой.

К рубежу получаса игры и «путейцы» стали подбираться к чужим воротам. Анджорин попробовал забить издали, как в матче с «Марселем», но не удалось – мимо. А вот Смолов опасно выскакивал под проникающую передачу – Стракоша выиграл у него ближний бой. После подачи углового и скидки Смолов готовился замыкать головой дальнюю штангу, но его всё же опередил в последний момент Лаццари, выбивший мяч на угловой.

Впрочем, небольшая просадка не помешала «Лацио» выиграть тайм с разницей в два мяча. Гилерме в этот вечер определённо имел склонность к «чудесам», что явно не было на руку «Локомотиву». Он выручил во время удара Андерсона Фелипе, но вдруг напортачил на последовавшем угловом. Не особо длинная подача Луиса Альберто ввела бразильского-российского вратаря в полнейший ступор, Пабло тоже невнятно остался не у дел, и Патрик забил простейший гол, подправив мяч ногой в сетку со считанных сантиметров (2:0).

После перерыва «Локомотив» не показал ничего, за что можно было бы зацепиться в плане перелома игры. «Железнодорожники» проиграли тихо и спокойно, «Лацио» не предпринял никаких сверхусилий. По идее, должно было становиться 3:0, но Педро в середине второго тайма бахнул в перекладину, и ещё в ряде случаев хозяев не попали в створ из неплохих позиций. «Локомотив» с одним очком после двух туров на данный момент является худшей российской командой в группах еврокубков, хотя было такое мнение, что именно он главная надежда страны на международной арене – в весьма ограниченных пределах, конечно.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Лига Европы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Vladik1993-25
30 Сентября 2021 в 23:56
Позор, так паршиво играть!! Бояться,сидеть в обороне
Дарт Уилфред
30 Сентября 2021 в 23:53
Надеюсь, на этом матче вся эта черная полоса и закончится. Последний раз такую игру выдавали в Гельзенкирхине против дубля мертвого Шальке.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Легия 1:0 Лестер
окончен Фенербахче 0:3 Олимпиакос
окончен Спарта Прага 1:0 Глазго Рейнджерс
окончен Штурм 1:4 ПСВ
окончен Антверпен 0:1 Айнтрахт Фр
окончен Реал Сосьедад 1:1 Монако
окончен Наполи 2:3 Спартак Москва
окончен Лион 3:0 Брондбю
окончен Селтик 0:4 Байер Л
окончен Марсель 0:0 Галатасарай
окончен Лудогорец 0:1 Црвена Звезда
окончен Лацио 2:0 Локомотив Москва
окончен Вест Хэм 2:0 Рапид Вена
окончен Ференцварош 1:3 Бетис
окончен Генк 0:3 Динамо Загреб
окончен Брага 3:1 Митьюлланд
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
00:16 · Лига Европы
Денис Мацуев: Надеюсь, это не случайная победа, а начало нового подъёма «Спартака»
30 Сентября
23:57 · Лига Европы
«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» победили, у Кейна хет-трик за 20 минут
23:53 · Лига Европы
​Витория заявил, что был уверен в победе «Спартака»
23:50 · Лига Европы
«Чудеса» Гилерме и безнадёга точка ру: «Локомотив» невнятно проиграл «Лацио» 2
23:43 · Лига Европы
Промес: «Вышли и забили три гола — это невероятно для всех»
23:26 · Лига Европы
Лучано Спаллетти: После удаления начали путаться и допускать ошибки
23:21 · Лига Европы
Руй Витория: Я очень счастлив
23:08 · Лига Европы
Деменко: «Спартак» сегодня показал свой настоящий футбол» эксклюзив
23:02 · Лига Европы
Александр Мостовой: «У нас никто не обыгрывал лидера чемпионата Италии, а вот «Спартак» обыграл» эксклюзив
22:57 · Лига Европы
Болельщики едва не сорвали проведение матча «Марсель» - «Галатасарай»
22:50 · Лига Европы
Каррера: «Спартак» одержал великую победу
22:42 · Лига Европы
Как «Спартак» нанёс первое поражение «Наполи» в сезоне - видео видео
22:40 · Лига Европы
«Спартак» после победы над «Наполи» разместил фото с горящими в огне спагетти
22:34 · Лига Европы
«Спартак» был главным аутсайдером 2 тура Лиги Европы, но победил
22:31 · Лига Европы
Губерниев похвалил «Спартак» после победы в Неаполе
Все новости
Рекомендуем