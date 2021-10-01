Сарри: «Жаль, что обыграли «Локомотив» с разницей лишь в два мяча»

Наставник римского «Лацио» Маурицио Сарри высказался о вчерашнем матче против московского «Локомотива» во втором туре групповой стадии Лиги Европы. Итальянский коллектив отпраздновал победу со счетом 2:0.

«В последних матчах команда играет значительно лучше, чем на старте сезона. Мы отлично выступили в этом поединке. Я жалею лишь об одном, что удалось победить с разницей всего в два мяча», - приводит слова специалиста Tuttomercatoweb.

Победу римскому коллективу принесли голы Башича и Патрика в первом тайме.

По итогам двух туров «Лацио» занимает второе место в группе Е, а «железнодорожники» идут последними.