Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы УЕФА между «Лацио» и «железнодорожниками».

«Я думаю, «Локомотиву» будет сложно. «Лацио» проиграл первую игру, и теперь у них домашний матч, и они захотят исправить ситуацию. Состав у них достаточно хороший. У «Лацио» поменялся тренер, но костяк команды остался. Этот клуб всегда показывал хороший футбол. В прошлом году против «Зенита» «Лацио» имел неплохое преимущество по игре. Будет очень сложно, но мы надеемся, что «Локомотив» продолжит свою беспроигрышную серию. Может быть, «железнодорожники» завтра покажут нам новую игру, новую расстановку. Тот же «Шериф» показал, что играть можно с любым соперником.

Играть на контратаках для «Локомотива» удобно. Главное, чтобы хватило сил выбегать в контратаки. Все зависит от физической готовности. Грустно, что «Локо» не забивает в последних играх чемпионата России. Вроде бы моменты создают. Здесь будет возможность это исправить. «Лацио» - не та команда, которая будет закрываться и не давать играть сопернику. Игра будет на встречных курсах. Итальянцы будут стараться атаковать, а не сидеть в обороне всей командой», - сказал Сенников.