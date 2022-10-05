Хендерсон: «Мы изменили игровую систему»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимал дома шотландский «Глазго Рейнджерс», добившись уверенной победы - 2:0. Успех команды прокомментировал защитник Джордан Хендерсон.

- Приятно. В игре были очень хорошие, насыщенные периоды. Нам удалось чуть изменить игровую систему. Мы довольны. Но для перемен пришлось отключиться от внешних раздражителей, перестать следить за тем, что пишут в социальных сетях, в СМИ. Надо оставить все мешающее в стороне и сфокусироваться на важном. А это не всегда получается, - цитирует Хендерсона BT Sport.