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Тренер «Рейнджерс» - об игре с «Ливерпулем»: «Мы всегда верим в себя»

04 Октября 2022 • 10:39 Комментировать
Ливерпуль
...
Рейнджерс
Через 10 ч. 18 мин.

Голландский специалист Джованни ван Бронкхорст пообщался с журналистами перед встречей с «Ливерпулем» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы всегда верим в свои силы. Без веры в себя тебя будут ждать большие неприятности на поле. Нужно верить, что тебе по силам добиться хорошего результата», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч «Ливерпуля» против «Рейнджерс» состоится во вторник, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После двух туров мерсисайдцы занимают второе место в квартете, а «Рейнджерс» идут последними.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джованни Ван Бронкхорст Рейнджерс
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕЙНДЖЕРС
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