Тренер «Рейнджерс» - об игре с «Ливерпулем»: «Мы всегда верим в себя»

Голландский специалист Джованни ван Бронкхорст пообщался с журналистами перед встречей с «Ливерпулем» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы всегда верим в свои силы. Без веры в себя тебя будут ждать большие неприятности на поле. Нужно верить, что тебе по силам добиться хорошего результата», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч «Ливерпуля» против «Рейнджерс» состоится во вторник, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После двух туров мерсисайдцы занимают второе место в квартете, а «Рейнджерс» идут последними.