Милнер сыграл свой 300-й матч за «Ливерпуль»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимал дома шотландский «Глазго Рейнджерс», добившись уверенной победы - 2:0. Во втором тайме на поле появился Джеймс Милнер - на 80-й минуте он заменил Тьяго Алькантару.

Для Милнера этот матч оказался юбилейным, 300-м в составе «Ливерпуля» с учетом всех соревнований, в которых принимает участие клуб. Он выступает в составе «Ливерпуля» с 2015 года, и в 2019 вместе с ним стал победителем Лиги чемпионов.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» снова сыграет с «Рейнджерс», игра состоится 12 октября.