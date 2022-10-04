Макаллистер: «Ливерпуль» должен относиться к «Рейнджерс» с уважением»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает дома «Глазго Рейнджерс», и выступавший в прошлом в составе «Ливерпуля» шотландский футболист Гари Макаллистер поделился своим прогнозом.

- С большим нетерпением жду этот матч. Конечно, «Ливерпуль» фаворит. Разница в качестве команд очевидна. Но «Ливерпулю» надо относиться к «Рейнджерс» с уважением, - цитирует Макалистера BBC Sport.

Следить за событиями матча в рамках третьего группового раунда Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Глазго Рейнджерс» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.