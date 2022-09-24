Почти 2000 фанатов «Ливерпуля» подали в суд на УЕФА

По информации BBC, около 2000 фанатов «Ливерпуля» планируют судиться с УЕФА за нанесенный физический и моральный ущерб перед финалом Лиги чемпионов.

Сообщается, что многие поклонники «красных» обратились в местные юридические фирмы. В итоге был подан коллективный иск от 1450 клиентов, обвиняющих организаторов решающего матча европейского сезона в халатности. По словам юристов, они подадут в суд на УЕФА за нарушение процедуры реализации билетов, приведшей к последующей реакции.

Напомним, что старт матча между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» был отложен более чем на 30 минут из-за стычек французской полиции и фанатов английского гранда.

