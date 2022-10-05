Александер-Арнольд: «Обычно я не забиваю с этой стороны»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимал дома шотландский «Глазго Рейнджерс», добившись уверенной победы - 2:0. Успех «Ливерпуля» прокомментировал автор первого гола Трент Александер-Арнольд, который метко пробил со штрафного удара. Он признался, что был удивлен своим голом.

- Обычно я не забиваю с той стороны. Важно, что мы выиграли. Для меня это важнее, чем личные успехи. Победы и очки. Начало сезона было не очень удачным, но сейчас я с оптимизмом смотрю в будущее, - цитирует Александера-Арнольда BT Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» снова сыграет с «Рейнджерс», игра состоится 12 октября.