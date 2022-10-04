«Рейнджерс» лишь один раз побеждал в Англии в матче еврокубка

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает дома «Глазго Рейнджерс», и для шотландской команды это будет далеко не первая попытка выиграть у английской команды - но получилось это лишь один раз, в 1992 году в квалификации к первому розыгрышу Лиги чемпионов в формате с групповым раундом. Тогда «Глазго» выиграл на «Эллан Роад» со счетом 2:1.

Удивляться тому, что чемпион Англии, «Лидс», проходил квалификацию, не стоит - тогда в ней участвовали все без исключения команды, а «Барселона», обладатель трофея, с треском проиграла на своем поле ЦСКА и не попала в групповой раунд.

ЦСКА в итоге попал в группу как раз с «Глазго Рейнджерс», и, той же осенью, «Спартак» дважды выиграл у «Ливерпуля» в Кубке Кубков, в тот самый сезон, когда команда дошла до полуфинала, но там скандально проиграла «Антверпену».

Следить за событиями матча в рамках третьего группового раунда Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Глазго Рейнджерс» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.