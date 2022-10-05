Салах забил 35-й гол в Лиге чемпионов за «Ливерпуль» и вошёл в тройку лучших бомбардиров для английских клубов

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимал дома шотландский «Глазго Рейнджерс», добившись уверенной победы - 2:0. Второй гол команды в начале второй половины матча забил египетский нападающий Мохамед Салах, который уверенно реализовал пенальти.

Как оказалось, Салах забил свой 35-й гол в Лиге чемпионов в составе «Ливерпуля», и по этому показателю вплотную приблизился к лидерам - Дидье Дрогба забил 36 голов в самом престижном клубном турнире Европы за «Челси», такое же количество мячей провел и Серхио Агуэро, выступавший за «Манчестер Сити».