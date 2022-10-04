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Лига чемпионов

Павлюченко сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Рейнджерс»

04 Октября 2022 • 09:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Рейнджерс
Через 11 ч. 51 мин.

Экс-нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался насчет поединка между «Ливерпулем» и «Рейнджерс» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» попытается добыть уверенную победу, где не будет места ошибкам. Я уверен, что «красные» спокойно обыграют «Рейнджерс». Прогноз - победа «Ливерпуля» всухую», - передает слова Романа Vseprosport.ru.

Матч состоится на стадионе «Энфилд» сегодня, 4 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После двух туров «Ливерпуль» идет на втором месте в группе А, а «Рейнджерс» замыкают таблицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роман Павлюченко Рейнджерс
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕЙНДЖЕРС
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04.10  22:00 Ливерпуль ... Рейнджерс 1.25 6.80 10.00
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