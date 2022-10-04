Павлюченко сделал прогноз на матч «Ливерпуль» - «Рейнджерс»

Экс-нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался насчет поединка между «Ливерпулем» и «Рейнджерс» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» попытается добыть уверенную победу, где не будет места ошибкам. Я уверен, что «красные» спокойно обыграют «Рейнджерс». Прогноз - победа «Ливерпуля» всухую», - передает слова Романа Vseprosport.ru.

Матч состоится на стадионе «Энфилд» сегодня, 4 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После двух туров «Ливерпуль» идет на втором месте в группе А, а «Рейнджерс» замыкают таблицу.