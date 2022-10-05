Ван Бронкхорст: «Говорят, что «Ливерпуль» уже не тот, но сегодня команда показала, на что способна»

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни Ван Бронкхорст прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче Лиги чемпионов.

«Мы знали, что будет трудно. Атакующие игроки «Ливерпуля» постоянно совершают забегания, когда команда владеет мячом, поэтому наша игра в пять защитников была оправданной.

Обидно пропускать дважды со стандартных положений: сначала штрафной, затем – пенальти. Думаю, мы могли отыграть один гол, и тогда, возможно, у нас появились бы шансы.

Все говорят, что это уже не тот «Ливерпуль», но сегодня все мы увидели, насколько качественную игру может показывать эта команда», – сказал голландский специалист.