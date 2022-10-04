«Ливерпуль» лишь один раз проиграл шотландской команде в матче еврокубка

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает дома «Глазго Рейнджерс», и статистика подсказывает, что подопечные Юргена Клоппа лишь один раз спасовали перед клубом из Шотландии в матчах европейских турниров - и было это с «Селтиком» в четвертьфинале Кубка УЕФА в 2003 году.

Тогда команды сыграли вничью 1:1 в Глазго, а потом «Селтик» неожиданно переиграл англичан на «Энфилде».

Следить за событиями матча в рамках третьего группового раунда Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Глазго Рейнджерс» можно в формате прямой онлайн-трансляции, она доступна по ссылке на наш сайт.