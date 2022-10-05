Ван Дейк подвёл итоги матча с «Рейнджерс»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Рейнджерс» со счетом 2:0. Своими впечатлениями от поединка поделился защитник мерсисайдского гранда Виргил ван Дейк.

«Ливерпуль» владел инициативой и создавал моменты. Каждый игрок выложился по максимуму. Постараемся так же проявить себя и в следующем матче. Нам необходим извлечь положительные моменты из этой победы и ждать следующих матчей», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После трех туров групповой стадии ЛЧ «Ливерпуль» набрал шесть баллов и занимает второе место в таблице своего квартета.