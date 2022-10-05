Фердинанд: «Ливерпуль» возвращается»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимал дома шотландский «Глазго Рейнджерс», добившись уверенной победы - 2:0. Успех «Ливерпуля» прокомментировал Рио Фердинанд. Он считает, что команда нуждалась в подобном успехе.

- Постепенно мы начинаем видеть то, к чему привыкли в исполнении «Ливерпуля». Энергетика, интенсивность, агрессия, борьба за мяч. Все это было сегодня. По реакциям игроков было видно, что им не хватало всего этого. Забили, не пропустили, выглядели уверенно, - цитирует Фердинанда BT Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» снова сыграет с «Рейнджерс», игра состоится 12 октября.