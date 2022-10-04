«Ливерпуль» продемонстрировал класс в игре с «Рейнджерс»

Буксующий в начале сезона «Ливерпуль» провёл матч Лиги чемпионов с «Рейнджерс» и не оставил шотландцам ни шанса. Игра изобиловала опасными моментами у ворот гостей, а первый гол был забит со стандарта. Трент Александер-Арнольд метко послал мяч впритирку с правой штангой. Голкипер «Рейнджерс» выдал уйму сэйвов, но не смог спасти команду после удара Мохамеда Салаха с пенальти - 2:0.

«Ливерпуль» с 6 очками вышел на второе место, его соперник проиграл три матча.

Видео