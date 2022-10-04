«Ливерпуль» продемонстрировал класс в игре с «Рейнджерс»

Буксующий в начале сезона «Ливерпуль» провёл матч Лиги чемпионов с «Рейнджерс» и не оставил шотландцам ни шанса. Игра изобиловала опасными моментами у ворот гостей, а первый гол был забит со стандарта. Трент Александер-Арнольд метко послал мяч впритирку с правой штангой. Голкипер «Рейнджерс» выдал уйму сэйвов, но не смог спасти команду после удара Мохамеда Салаха с пенальти - 2:0.
«Ливерпуль» с 6 очками вышел на второе место, его соперник проиграл три матча.
Протокол игры
|(1:0) Александер-Арнольд Трент7'
|(2:0) Салах Мохамед53'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент 90'90' (Гомес Джо (90') •Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Цимикас Костас•Хендерсон Джордан70' (Фабиньо Энрике (70') •Алькантара Тьяго81' (Милнер Джеймс (81') •Салах Мохамед•Жота Диогу69' (Фирмино Роберто (69') •Диас Луис•Нуньес Дарвин80' (Эллиотт Харви (80')
Макгрегор Аллан•Кинг Леон• 52'Голдсон Коннор•Дэвис Бен II81' (Матондо Рабби (81') •Тавернье Джеймс•Баришич Борна•Тильман Малик66' (Джек Райан (66') •Дэвис Стивен66' (Сакала Фэшн (66') •Ландстрем Джон• 38'Кент Райан81' (Камара Глен (81') •Морелос Альфредо73' (Чолак Антонио-Мирко (73')
04 октября. Стадион "Энфилд".
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