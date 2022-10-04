Матип: «Ливерпуль» думает только о победе, когда играет на «Энфилде»

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип поделился мыслями перед матчем Лиги чемпионов против «Рейнджерс».

Встреча вице-чемпионов Англии и Шотландии стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Играя на «Энфилде», мы обязаны стремиться к победе. Не может быть такой домашней игры, в которой мы бы не были настроены на завоевание трёх очков, и этот вечер, конечно, не станет исключением. Нам очень нужна победа. Надеюсь, мы добьёмся желаемого и сосредоточимся на дальнейших целях», – цитирует камерунца официальный сайт «Ливерпуля».

После двух туров группового этапа на счету английского гранда три набранных очка, в то время как «Рейнджерс» не имеет в активе ни одного балла.