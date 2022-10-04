Тевернье — о матче с «Ливерпулем»: «Надо смело играть с мячом»

Защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

30-летний англичанин отметил значимость надёжной игры в обороне, а также призвал свою команду не бояться соперника.

«Надо смело играть с мячом. За «Ливерпуль» выступают трое из числа лучших форвардов мира, так что надо следить за ними столь долго, насколько мы можем. Мы вынесли урок после выезда в Амстердам. Мы отнеслись к «Аяксу» с излишним уважением», — цитирует Тавернье официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 4 октября. Начало — в 22:00 по московскому времени. После двух туров мерсисайдцы набрали три очка и располагаются на втором месте турнирной таблицы группы А. Шотландская команда замыкает квартет, не имея в своём активе ни одного набранного балла.