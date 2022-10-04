Клопп рассказал о настрое «Ливерпуля» на матч с «Рейнджерс»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Рейнджерс». Об этом поединке высказался главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«Я жду, что футболисты «Рейнджерс» попытаются навязать нам борьбу. У них довольно хорошая команда. Мы не расслабляемся и ждем серьезного отпора со стороны соперника», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч «Ливерпуль» - «Рейнджерс» состоится сегодня, 4 октября, на стадионе «Энфилд». Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают второе место в группе А, гости идут на последней строчке.