Салах высказался о победе над «Рейнджерс»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о победе над «Рейнджерс» (2:0) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мы провели не совсем идеальный поединок, однако результат получился хорошим. «Ливерпуль» имел много моментов и заслуженно набрал три очка. Наш план на встречу с четверкой атакующих футболистов сработал. Все очень сильно хотели забить», - передает слова египетского нападающего пресс-служба УЕФА.

После трех туров подопечные Юргена Клоппа набрали шесть баллов и занимают второе место в турнирной таблице в квартете А. «Рейнджерс» (0) идут последними.