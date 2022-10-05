Клопп – о победе над «Рейнджерс»: «Сыграли именно так, как хотели, но могли забить больше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен игрой своей команды в матче Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (2:0).

Шотландский коллектив был повержен благодаря голам, забитым на 7-й и 53-й минутах.

«Это было именно то, чего мы хотели, – рассказывает немецкий рулевой в интервью BT Sport. – Нам пришлось кое-что изменить, включая расстановку. Мы создали очень много моментов, и только представьте, если бы мы лучше их реализовали. По-настоящему классная игра. Очень важные три очка.

Для достижения стабильности нам необходима надёжность в обороне – и сегодня мы полностью справились с поставленной задачей», – отметил Клопп.