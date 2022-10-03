​Клопп посетовал на оборону

«Ливерпуль» не лучшим образом провёл стартовый отрезок сезона. На минувших выходных команда Юргена Клоппа снова огорчила своих фанатов, добившись лишь ничьей в домашней игре Премьер-лиги с «Брайтоном» (3:3).

Рулевой мерсисайдской команды высказался по поводу действий своих подопечных в оборонительной линии.

«Обороняться – это искусство. Долгое время оно работало на нас очень хорошо. Но когда это перестаёт работать, вы понимаете, что вам нужно вернуться к основам», - сказал Клопп, чьи слова приводит журналист Иан Дойл.

В настоящий момент «Ливерпуль» готовится к домашнему матчу Лиги чемпионов против «Глазго Рейнджерс».