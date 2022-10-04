​«Маккаби» сыграет с «Ювентусом» сразу после окончания суточного поста

В среду вечером «Маккаби» проведёт гостевой матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». В эти дни евреи отмечают праздник Йом Кипур, в рамках которого люди постятся на протяжении суток. Пост закончится незадолго до старта матча «Маккаби» в Турине.

В сложившейся ситуации сотрудники «Маккаби» разработали для постящихся футболистов специальное меню. Об этом рассказывает на официальном сайте клуба из Хайфы.

Матч между «Ювентусом» и «Маккаби» стартует 5 октября в 22:00 по московскому времени. После двух сыгранных туров команды из Турина и Хайфы не имеют в своих активах набранных очков.