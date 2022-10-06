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Лига чемпионов

Ди Мария: «Ассисты приносят мне радость»

06 Октября 2022 • 11:15 Комментировать
Ювентус
3:1
Маккаби Хайфа
окончен

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария, выступающий за туринский «Ювентус», высказался о своем ассистентском хет-трике в прошедшем матче Лиги чемпионов против «Маккаби» (3:1).

«Я внес свой вклад в этот успех. Голевые передачи приносят мне радость. Я делаю свою работу и получаю от этого удовольствие. Мне нравится помогать одноклубникам забивать голы. Это делает их счастливыми», - передает слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе «старая синьора» набрала первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри сыграют с «Маккаби» на везде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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