Ди Мария: «Ассисты приносят мне радость»

Атакующий полузащитник Анхель ди Мария, выступающий за туринский «Ювентус», высказался о своем ассистентском хет-трике в прошедшем матче Лиги чемпионов против «Маккаби» (3:1).

«Я внес свой вклад в этот успех. Голевые передачи приносят мне радость. Я делаю свою работу и получаю от этого удовольствие. Мне нравится помогать одноклубникам забивать голы. Это делает их счастливыми», - передает слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе «старая синьора» набрала первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри сыграют с «Маккаби» на везде.