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Лига чемпионов

Наставник «Маккаби»: «У «Ювентуса» есть недостатки»

04 Октября 2022 • 20:20 Комментировать
Ювентус
...
Маккаби Хайфа
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05.10 22:00

Главный тренер «Маккаби» Хайфа Барак Бахар поделился мнением о сопернике по предстоящему матчу Лиги чемпионов – «Ювентусе».

Действующие чемпионы Израиля сыграют против итальянского гранда в Турине. Поединок пройдёт 5 октября.

«Ювентус» обладает отличным подбором игроков, недавно команда одержала важную победу в чемпионате. Однако, как бы сильны они ни были, и у них есть свои слабости. «Ювентусу» очень нужна победа в нынешних обстоятельствах, но мы верим в себя и считаем, что вполне способны добиться результата», – заявил на предматчевой пресс-конференции Барак Бахар.

Обе команды не набрали ни одного очка в двух стартовых турах группового этапа, уступив «Бенфике» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маккаби Хайфа Барак Бахар
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ЮВЕНТУС МАККАБИ ХАЙФА
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