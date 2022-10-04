Наставник «Маккаби»: «У «Ювентуса» есть недостатки»

Главный тренер «Маккаби» Хайфа Барак Бахар поделился мнением о сопернике по предстоящему матчу Лиги чемпионов – «Ювентусе».

Действующие чемпионы Израиля сыграют против итальянского гранда в Турине. Поединок пройдёт 5 октября.

«Ювентус» обладает отличным подбором игроков, недавно команда одержала важную победу в чемпионате. Однако, как бы сильны они ни были, и у них есть свои слабости. «Ювентусу» очень нужна победа в нынешних обстоятельствах, но мы верим в себя и считаем, что вполне способны добиться результата», – заявил на предматчевой пресс-конференции Барак Бахар.

Обе команды не набрали ни одного очка в двух стартовых турах группового этапа, уступив «Бенфике» и «ПСЖ».