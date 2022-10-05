Ди Мария – второй по голевым передачам в Лиге чемпионов за последние 15 лет

Вингер «Ювентуса» Анхель ди Мария продолжает раздавать результативные передачи.

Именно аргентинец ассистировал Адриену Рабио и Душану Влаховичу, усилиями которых «Ювентус» забил два мяча в поединке против израильского «Маккаби» Хайфа. С момента своего дебюта в Лиге чемпионов (сезон 2007/08) ди Мария стал автором 34 результативных пасов – второй показатель в турнире за обозначенный период. Лидирует в рейтинге соотечественник Анхеля – Лионель Месси (35 ассистов).

До перехода в «Ювентус» ди Мария выступал за португальскую «Бенфику», мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ».