Аллегри ждёт лишь победы в игре с «Маккаби»

После двух туров группового раунда Лиги чемпионов у туринского «Ювентуса» - ноль очков, это худший старт в турнире в истории «старой синьоры», она проиграла «ПСЖ» и «Бенфике». Теперь «Ювентусу» предстоит матч с израильским «Маккаби», и наставник туринского гранда Массимилиано Аллегри рассчитывает только на победу.

- В составе будут перемены по отношению к матчу с «Болоньей». В октябре очень много матчей, придется давать отдых игрокам, это очень важно. Я еще не решил, какой состав выставлю на матч с «Маккаби». Но мы обязаны брать три очка, хотя матч простым не будет, у «Маккаби» - достойный состав, - цитирует Аллегри ITASportPress.