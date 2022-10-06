Ди Мария: «Мы боролись, чтобы изменить ситуацию»

Туринский «Ювентус» не оставил шансов израильскому «Маккаби», добыв свою первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после двух поражений. Голы Рабио (дважды) и Влаховича обеспечили успех команде Массимилиано Аллегри, и любопытно, что все три раза партнерам ассистировал Анхель ди Мария.

- Я помог команде выиграть, мы уже второй матч забиваем по три мяча. Мы боролись для того, чтобы изменить ситуацию. «Маккаби» достойно показал себя, но мы и раньше знали, что они способные ребята, они хорошо сыграли и с «ПСЖ», и с «Бенфикой». С ними надо быть осторожными в ответном матче, - цитирует Ди Марию juvenews.eu.