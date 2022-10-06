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Лига чемпионов

Ди Мария побил достижение Месси в Лиге чемпионов

06 Октября 2022 • 07:35 Комментировать
Ювентус
3:1
Маккаби Хайфа
окончен

Вингер туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария отметился тремя голевыми передачами во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против израильского «Маккаби» (3:1).

Как информирует пресс-служба УЕФА, благодаря этому он обогнал соотечественника Лионеля Месси по ассистам в самом престижном клубном турнире Старого Света. Анхель вышел на второе место в рейтинге с 38 результативными пасами. На счету Месси 37 ассистов.

Лидером по данному статистическому показателю является португальский форвард Криштиану Роналду. В активе 37-летнего футболиста 42 голевые передачи в матчах Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лионель Месси Анхель Ди Мария
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