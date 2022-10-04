​Щесны связывает проблемы «Ювентуса» с травмами

«Ювентус» не лучшим образом провёл стартовый отрезок сезона 2022/2023. О проблемах команды высказался голкипер Войцех Щесны.

«Есть много факторов, которые повлияли на нас в начале сезона. Многие игроки отсутствовали из-за травм, и это нам не помогало. Теперь некоторые вернулись в строй. Мы должны работать лучше в эти трудные времена. Впереди важный месяц, и нам нужны очки», - сказал Щесны на вторничной пресс-конференции.

В среду, 5 октября, «Ювентус» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы». Туринцам важно победить, ведь пока что они не набирали очки в группе.