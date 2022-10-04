​Милик не тренировался с «Ювентусом» во вторник

Нападающий Аркадиуш Милик не принял участие во вторничной утренней тренировке «Ювентуса». Как сообщает Football Italia, польский нападающий имеет мышечные проблемы, поэтому он занимался индивидуально в тренажёрном зале.

Пока неизвестно, сможет ли Аркадиуш Милик сыграть в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» в среду вечером. Наверняка ответ на этот вопрос даст главный тренер команды Массимилиано Аллегри на пресс-конференции.

28-летний Аркадиуш Милик в сезоне 2022/2023 провёл за «Ювентус» семь матчей. На счету польского нападающего четыре забитых гола.