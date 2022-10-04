Аллегри: «Игра с «Маккаби» - самая важная для нас в Лиге чемпионов»

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» будет принимать «Маккаби». Обе команды имеют 0 в графе набранных очков. Если «старая синьора» допустит осечку в среду, то её шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов существенно снизятся.

«Это будет сложная игра. «Маккаби» хорошо сыграл в Лиссабоне и на равных боролся с «ПСЖ». Они прессингуют высоко, и нам будет непросто. Мы уважаем соперника.

Для нас не имеет смысла думать о «ПСЖ» и «Бенфике», если мы не выиграем два матча у «Маккаби». Завтрашняя игра – самая важная для нас в Лиге чемпионов», - сказал Аллегри на пресс-конференции.