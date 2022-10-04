​Аллегри рассказал о состоянии Милика

Форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик пропустил утреннюю тренировку команды во вторник. Польский футболист занимался в тренажёрном зале. О состоянии Милика на пресс-конференции высказался главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«У Милика просто мышечная усталость. Он начнёт матч с «Маккаби» в запасе и будет надеяться, что мне не придётся его выпускать», - сказал Аллегри.

Матч между «Ювентусом» и «Маккаби» пройдёт в среду, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Обе команды после двух сыгранных туров группового этапа Лиги чемпионов имеют нули в графе набранных очков.