Влахович: «Играть с ди Марией - это честь»

Туринский «Ювентус» не оставил шансов израильскому «Маккаби», добыв свою первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после двух поражений. Голы Рабио (дважды) и Влаховича обеспечили успех команде Массимилиано Аллегри. Сербский нападающий прокомментировал успех.

- Мы настроились на матч должным образом. Рад, что выиграли, но я мог забить и больше. Очень приятно играть с Ди Марией, это, безусловно, честь. Мы все у него учимся, - цитирует Влаховича juvenews.eu.

В следующем, четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «Ювентус» снова сыграет с «Маккаби», это случится 11 октября.