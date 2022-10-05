«Ювентус» объявил состав на игру с «Маккаби» - ди Мария на поле

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянскому «Ювентусу» предстоит встреча с израильским «Маккаби». Накануне игры наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри объявил состав своей команды на предстоящую игру.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бремер, Данилло, де Шильо, Маккенни, Паредес, Рабио, ди Мария, Влахович, Костич.

Матч между итальянским «Ювентусом» и израильским «Маккаби» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.