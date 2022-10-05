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Лига чемпионов

«Ювентус» объявил состав на игру с «Маккаби» - ди Мария на поле

05 Октября 2022 • 21:06 Комментировать
Ювентус
0:0
Маккаби Хайфа
1 1.40 X 4.90 2 7.90
1-й тайм

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянскому «Ювентусу»  предстоит встреча с израильским «Маккаби». Накануне игры наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри объявил состав своей команды на предстоящую игру.

«Ювентус»: Щесны, Куадрадо, Бремер, Данилло, де Шильо, Маккенни, Паредес, Рабио, ди Мария, Влахович, Костич.

Матч между итальянским «Ювентусом» и израильским «Маккаби» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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Ювентус Маккаби Хайфа
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ЮВЕНТУС МАККАБИ ХАЙФА
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